Wout Weghorst: 'Bu durum kabul edilemez'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:21

Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Wout Weghorst, yaptığı açıklamada, "Çok önemli ve çok iyi bir 3 puan aldık. Zor maç olacağını biliyorduk. 1-0 geriye düştükten sonra reaksiyon gösterdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık takım olarak. Çok önemli ve kritik bir 3 puan aldık." dedi.

Maç sonu çıkan olaylarla ilgili konuşan yıldız golcü, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı." şeklinde konuştu.

Wout Weghorst son olarak, "Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti. Josef çok haksız bir şekilde kırmızı kart gördü. Umarım bu yüzden ceza almaz. Takım arkadaşlarını korudu sadece. Futbolla alakası yoktu bugün olanların." ifadelerini kullandı.