Wout Weghorst, İngiltere'de gündem oldu! Ayrılık iddiası

15 Aralık 2022 Perşembe, 10:06

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle takımını hayata döndüren Beşiktaşlı yıldız Wout Weghorst, İngiltere'de gündem oldu. Hollandalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Burnley için İngiliz basınından iddia geldi.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi.

FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.

BURNLEY'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Championship mücadelesinde Burnley deplasmanda Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Burnley Menajeri Vincent Kompany'e Wout Weghorst ile ilgili sorular yöneltilmişti.

Genç çalıştırıcı, Weghorst'un geri çağrılmasıyla ilgili sözleşmesinde bir madde olup olmadığıyla ilgili olarak ise, "Şu anda sahip olduğum oyuncu grubuna odaklandım. Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum onu soracaksınız. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi" dedi.