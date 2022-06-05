Wout Weghorst'tan transfer açıklaması!

05 Haziran 2022 Pazar, 15:45

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olarak gösterilen Wout Weghorst, geleceği hakkında açıklama yaptı.

Hollandalı futbolcu, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor" dedi.

Gelecek sezon Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda yer almak istediğini söyleyen 29 yaşındaki santrfor, "Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN İLGİ VAR"

Son olarak transferi için de açıklama yapan Weghorst, "Medyada çıkan her habere inanmamalısınız ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Alman ekibi Wolfsburg'dan 2022 yılının ocak ayında Burnley kulübüne transfer olan Hollandalı futbolcu, Premier Lig'de forma giydiği 20 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.