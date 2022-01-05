WTA Dünya 1 numarası sezona galibiyetle başladı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 16:59

Avustralyalı tenisçi Ash Barty, 2021 yılının eylül ayından bu yana oynadığı ilk resmi karşılaşmayı kazandı.

Son Wimbledon Tek Kadınlar Şampiyonu Avustralyalı tenisçi, ülkesinde düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaştığı Amerikalı raket Coco Gauff'u 6-4, 5-7 ve 6-1'lik setlerle toplamda 2-1 yenerek sezona moralli başladı.

BBC'nin haberine göre, 25 yaşındaki tenisçi Ash Barty, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Aylar sonra oynadığım ilk resmi maçım olmasına rağmen gayet iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum" diye konuştu.

İki Grand Slam şampiyonluğu bulunan Ash Barty, 17 Ocak'ta başlayacak olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda favoriler arasında gösteriliyor.