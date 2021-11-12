WTA Finalleri'nde heyecan
Kadınlar sezon sonu turnuvasının ikinci gününde Sakkari, Swiatek'i, Badosa da Sabalenka'yı 2-0 mağlup etti.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ikinci gün maçlarında Maria Sakkari, Iga Swiatek'i, Paula Badosa da Aryna Sabalenka'yı 2-0 yendi.
Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Chichen Itza Grubu maçlarıyla devam edildi.
Teklerde 4 numaralı seribaşı Sakkari ile 5 numaralı seribaşı Swiatek korta çıktı. Yunan raket Sakkari, geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Polonyalı rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise 1 numaralı seribaşı Sabalenka ile 7 numaralı seribaşı Badosa karşılaştı. İspanyol Badosa, Belaruslu tenisçi karşısında 6-4 ve 6-0 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.
Turnuvanın üçüncü gününde Teotihuacan Grubu'nda Karolina Pliskova-Anett Kontaveit ve Barbora Krejcikova-Garbine Muguruza maçları yapılacak.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası
- TCMB'nin hamlesinin arkasında ne var?
- Ünlü oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi
- Saray'dan Sedat Peker açıklaması