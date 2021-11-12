WTA Finalleri'nde heyecan

12 Kasım 2021 Cuma, 11:21

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ikinci gün maçlarında Maria Sakkari, Iga Swiatek'i, Paula Badosa da Aryna Sabalenka'yı 2-0 yendi.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Chichen Itza Grubu maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Sakkari ile 5 numaralı seribaşı Swiatek korta çıktı. Yunan raket Sakkari, geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Polonyalı rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise 1 numaralı seribaşı Sabalenka ile 7 numaralı seribaşı Badosa karşılaştı. İspanyol Badosa, Belaruslu tenisçi karşısında 6-4 ve 6-0 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

Turnuvanın üçüncü gününde Teotihuacan Grubu'nda Karolina Pliskova-Anett Kontaveit ve Barbora Krejcikova-Garbine Muguruza maçları yapılacak.