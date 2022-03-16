WTA yöneticisinden Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırıma itiraz
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, Rus ve Belaruslu sporcuların politik olaylar nedeniyle turnuvalardan ihraç edilmesi hakkında açıklama yaptı. Simon, "Ülke liderlerinin politik kararları sonucunda sporcuların turnuvalardan ihraç edilmesine tamamen karşıyım" dedi.
Kadınlar tenisinin üst düzey yöneticisi Steve Simon, Rus ve Belaruslu tenisçiler konusunda açıklamalarda bulundu.
İngiliz basınına konuşan Simon, Rusya'nın Belarus destekli Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle turnuvalara sadece tarafsız sporcu olarak katılabilen Rus ve Belaruslu tenisçilerin son dönemde büyük zorluklar yaşadığını belirterek, "Gelecek neler getirecek, bilemeyiz. Ama ülke liderlerinin politik kararları sonucunda sporcuların turnuvalardan ihraç edilmesine tamamen karşıyım" ifadelerini kullandı.
Yaptırımların kapsamı konusunda kendi fikrinin sonucu değiştirmeyeceğini hatırlatan Steve Simon, "Her şey çok hızlı değişebilir. Bu olaylar, her yöne doğru gidebilir. WTA olarak bizim görüşümüz, sporculara uygulanan yaptırımların kaldırılması. Ama bazı ülkeler, Rus ve Belaruslu tenisçilerin ülkelerine girmesine izin vermezse, biz de pozisyonumuzu yeniden gözden geçirmek zorunda kalabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Devam eden yaptırım kararlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Simon, "Bu yaptırımların kaldırılmasını umuyoruz. Bence, istenmeyen çok fazla kötü sonuca yol açıyor" diye konuştu.
WTA VE ATP ORTAK KARAR ALMIŞTI
WTA, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Uluslararası Tenis Federasyonu'nu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden ay başında yapılan ortak açıklamayla, Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtilmişti. Ülkelerinde uluslararası turnuva düzenlenmesine izin verilmeyen Belarus ve Rusya'nın, ITF üyeliklerinin askıya alındığı ve uluslararası takım turnuvalarından men edildiği duyurulmuştu.
Son olarak İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston, tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemediğine dair "güvence" vermediği takdirde Wimbledon'dan men edilebileceğini söylemişti.
İlgili Haberler
- Rafael Nadal, Miami Açık'a katılmayacak
- Teniste Rusya ve Belarus'un yerine turnuvaya dahil edilen ülkeler belirlendi
- Rus tenisçi Daniil Medvedev Indian Wells'e veda etti
Video Haberler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar
- Benzin ve motorinde indirim kapıda
- Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması geldi
- Batılı ülke liderlerini Ukrayna’ya davet etti
- Meteoroloji'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı
- Direkten kopan kablo patlamalara neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- 'Altın alanlara geçmiş olsun'
- Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
- Kanserle savaşıyordu: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- CHP'li Başarır sordu: 'Böyle bir tesadüf olabilir mi?'
- Sağlık çalışanlarından Bakan Koca'ya istifa çağrısı
- Fenerbahçe'den 6 imza!
- İtalya'dan Rus gazı açıklaması
- Yumruk atıp bıçak çektiği doktordan şikayetçi olmuş
- Seren Serengil'e para cezası