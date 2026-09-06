Wydad Casablanca, Ziyech ile yollarını ayırdı

Hakim Ziyech'in Wydad Casablanca macerası yalnızca bir sezon sürdü.

Fas temsilcisi, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün Facebook hesabından yayımlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönem belki de umduğumuz kadar uzun sürmedi ancak seni Wydad formasıyla görmek, kulüp ve taraftarları için her zaman özel bir an olarak kalacak. Buradaki varlığın, tarihimizde eşsiz bir bölüm olarak yerini koruyacak."

KARİYERİ

Kariyerinde Ajax, Chelsea ve Galatasaray gibi önemli kulüplerin formasını giyen Faslı millî futbolcu, 2025 yazında Wydad Casablanca'ya transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Ziyech, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken 9 kez gol sevinci yaşadı.