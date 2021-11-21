Xavi'nin Barcelona günleri derbi galibiyetiyle başladı

21 Kasım 2021 Pazar, 07:58

İspanya LaLiga'nın 14. hafta maçında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi ve 3 puan ev sahibini oldu.

Camp Nou'daki Katalan derbisinde ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

Barça 48. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle öne geçti. Hollandalı yıldız böylece ligde 7 gole ulaştı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Barcelona rakibini tek golle devirdi.

Bu sonuçla Xavi Hernandez takımın başında teknik direktör olarak çıktığı ilk maçı kazandı. 26 Eylül'deki Levante maçından sonra ilke kez kalesini gole kapatmayı başaran Barcelona ligde 4 hafta sonra kazandı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 23 Kasım Salı günü Benfica'yı konuk edecek.