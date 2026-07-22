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Yabancı kuralı değişti mi? Yabancı kuralı 12+2 oldu mu?

Yabancı kuralı değişti mi? Yabancı kuralı 12+2 oldu mu?

22.07.2026 20:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yabancı kuralı değişti mi? Yabancı kuralı 12+2 oldu mu?

Trendyol Süper Lig'de 10+2 olarak devam eden yabancı oyuncu sınırı kuralı, yeniden tartışmaya açıldı. Peki, Yabancı kuralı değişti mi? Yabancı kuralı 12+2 oldu mu?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze galibiyeti sonrası yabancı kuralına değindi “Belki 12+2 olabilir, 18 kulüpten 14-15’i değişmesini istiyor. Bu kuralla yabancı ülkelere çalışıyoruz, değişmesi lazım” dedi. Peki, Yabancı kuralı değişti mi? Yabancı kuralı 12+2 oldu mu?

YABANCI KURALI 12+2 OLDU MU?

Hayır, yabancı kuralı 12+2 olarak değiştirilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan mevcut yabancı oyuncu düzenlemesinde 12+2 sistemine geçilmiş değil.

YABANCI KURALI NASIL UYGULANIYOR?

Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı 10+4 sistemi ile uygulanmaya devam ediyor. Buna göre kulüpler, maç kadrolarında belirlenen mevcut yabancı oyuncu sınırına göre hareket ediyor ve kadrolarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlükteki talimatları doğrultusunda oluşturuyor.

Bu sisteme göre;

• Kulüpler, A Takım kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilir.

• Bu 14 oyuncunun 10'u için herhangi bir yaş veya deneyim kuralı aranmaz, istenilen yaşta yabancı oyuncu transfer edilebilir.

• Kadroda 14 yabancı oyuncu bulunması durumunda, geriye kalan 4 yabancı oyuncunun 01.01.2003 ve sonrasında doğmuş (genç) oyunculardan oluşması zorunludur.

İlgili Konular: #TFF #süper lig #yabancı kuralı

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