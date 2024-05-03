Yapay zeka belirledi: Süper Lig'in 2. yarısının en iyi golcüsü kim?

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:24

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:24

Comparisonator'un verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışı kıyasıya sürerken yapay zeka, sezonun ikinci yarısının en iyi golcülerini belirledi.

En iyi golcüler sıralaması şu şekilde:

5- Krzysztof Piatek (Başakşehir)

4- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

3- Rey Manaj (Sivasspor)

2- Edin Dzeko (Fenerbahçe)

1- Mauro Icardi (Galatasaray)