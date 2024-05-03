Yapay zeka belirledi: Süper Lig'in 2. yarısının en iyi golcüsü kim?

Yapay zeka, Trendyol Süper Lig'in 2. yarısının en iyi golcülerini belirledi. Sıralamada zirvede Mauro Icardi yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:24
Yapay zeka belirledi: Süper Lig'in 2. yarısının en iyi golcüsü kim?
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Comparisonator'un verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışı kıyasıya sürerken yapay zeka, sezonun ikinci yarısının en iyi golcülerini belirledi.

En iyi golcüler sıralaması şu şekilde: 

5- Krzysztof Piatek (Başakşehir)

4- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

3- Rey Manaj (Sivasspor)

2- Edin Dzeko (Fenerbahçe)

1- Mauro Icardi (Galatasaray)


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