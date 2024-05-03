Yapay zeka belirledi: Süper Lig'in 2. yarısının en iyi golcüsü kim?
Yapay zeka, Trendyol Süper Lig'in 2. yarısının en iyi golcülerini belirledi. Sıralamada zirvede Mauro Icardi yer aldı.
Comparisonator'un verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışı kıyasıya sürerken yapay zeka, sezonun ikinci yarısının en iyi golcülerini belirledi.
En iyi golcüler sıralaması şu şekilde:
5- Krzysztof Piatek (Başakşehir)
4- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
3- Rey Manaj (Sivasspor)
2- Edin Dzeko (Fenerbahçe)
1- Mauro Icardi (Galatasaray)
süper lig haberleri Yapay zeka haberleri Icardi haberleri Edin Dzeko haberleri Semih Kılıçsoy haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- CHP'den 'Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- 'Süpürün' emrine ilişkin Vali Gül'den açıklama
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi!
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'