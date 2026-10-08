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Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı: 'Olan bir şey varsa ortaya çıkacaktır'

Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı: 'Olan bir şey varsa ortaya çıkacaktır'

8.10.2026 15:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı: 'Olan bir şey varsa ortaya çıkacaktır'

VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa etti. İstifa kararıyla ilgili konuşan Uğurlu, "Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır" dedi.

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Türk futbolunda hakemler dosyasıyla birlikte önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı geldi.

VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa etti. Hakem Uğurlu, istifa kararıyla ilgili Yeni Şafak'tan Burak Doğan'a açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, son yaşanan süreçlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ve bu sebeple istifa kararı aldığını söyledi.

Yaşar Kemal Uğurlu, MHK süreciyle ilgili, "Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum" dedi.

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