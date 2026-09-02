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Yasin Ayari kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasin Ayari hangi takımlarda oynadı?

Yasin Ayari kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasin Ayari hangi takımlarda oynadı?

2.09.2026 20:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yasin Ayari kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasin Ayari hangi takımlarda oynadı?

İsveç Milli Takımı ve Brighton & Hove Albion forması giyen Yasin Ayari, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Peki Yasin Ayari kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı?
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Yasin Ayari, genç yaşta İsveç futbolunun önemli isimleri arasına giren ve kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da sürdüren başarılı bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor. Peki Yasin Ayari kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

YASİN AYARİ KİMDİR?

Yasin Ayari, 6 Ekim 2003 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Ayari, futbol kariyerine İsveç'te AIK altyapısında başladı ve genç yaşta A takım seviyesine yükseldi. AIK formasıyla gösterdiği performansın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer oldu.

YASİN AYARİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yasin Ayari'nin asıl mevkisi orta saha olarak öne çıkıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan İsveçli futbolcu, orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabiliyor.

YASİN AYARİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yasin Ayari'nin profesyonel kariyerindeki ilk takım AIK oldu. İsveç ekibinde genç yaşta A takım formasını giyen Ayari, burada 37 resmi maçta 4 gol kaydetti. 2023 yılının başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion kadrosuna katıldı.

Brighton'a transferinin ardından daha fazla süre kazanması amacıyla kiralık olarak Coventry City ve Blackburn Rovers formalarını da giydi. Coventry'de 13, Blackburn'de ise 9 karşılaşmada görev yaptı.

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