Yazalar, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Tünelde bile gol arayacak Fenerbahçeliler!'

Yayınlanma: 02.10.2023 - 08:37

Güncelleme: 02.10.2023 - 08:37

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

"DZEKO'NUN HAKKINI AYRICCA TESLİM ETMEK LAZIM"

"Dün Fenerbahçe’de İsmail’le Dzeko arasında oynayan dörtlü “İrfan-Szymanski-Fred-Tadic” yine başroldeydiler. Ama birçok hücumda ikinci hatla üçüncü hat arasına gelerek 9,5 numara rolü oynayan Dzeko’nun hakkını ayrıca teslim etmek lazım. Dzeko’nun bu katkısını, Beşiktaş’ta oynadığı tek sezonda etrafındaki Olcay, Oğuzhan, Gökhan Töre gibilerin hepsini yıldızlaştıran Mario Gomez’e benzettim ben." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"SON YILLARIN EN KEYİFLİSİ"

"Fenerbahçe hücumda son yıllarda belki de en uyumlu santrfor-kanat oyuncularını yakaladı. Öte yandan savunmada topu geri kazanma süresi gittikçe düştü ve bu da Sarı-Lacivertliler’in önemli bir artısı oldu. Maçın yıldızlarından İrfan Can’ın şovu Dzeko’nun golü ile bitti ve 62’de maçın fişi çekildi. Şova Tadic ve King de katıldı ve skor 5-0 oldu. Takımdaki her oyuncunun katkı yaptığı bir dönemden geçen Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın ve oyuncu grubunun yüksek formu ile son yılların en keyifli döneminden geçiyor. Rizespor için de yapacak pek bir şey olmadığının altını çizmek gerek." (Erman Özgür - Fanatik)

"TÜNELDE BİLE GOL ARAYACAK FENERBAHÇELİLER!"

"Dzeko, Fred, İrfan Can ve Szymanski Fenerbahçe’nin en iyileriydi. Üçüncü golün santrası yapılır yapılmaz 4 Fenerbahçeli’nin birden baskı yaparak top kapma arzusu, takımın bu sezonki mantalitesinin özetiydi. Dördüncü golü Tadic’le bulan Fenerbahçe’nin mücadele gücü, baskısı ve oyuncu kalitesi ‘Haksız rekabet var mı?’ sorusunu sordurtuyor. 90+3 oynanıyor hâlâ baskı, hâlâ gol iştahı... Nitekim beşinci gol de geldi. Maç bitti, neredeyse soyunma odası tünelinde bile gol arayacak Fenerbahçeliler! O kadar büyük bir hırs ve kazanma arzusu. Zaten maçın şut (23), pas (551) ve rakip ceza sahasında topla buluşma (61) istatistikleri her şeyi gösteriyor." (Fırat Aydınus - Hürriyet)