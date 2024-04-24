Yazarımız Hilmi Türkay, F.Bahçe’nin ve İsmail Kartal’ın durumunu yorumladı: ‘Sonuç yine hüsran’

İsmail Kartal hocam eleştirilerimize hep kızdın ama bizler haklıyız. Bir kupan kalmıştı o da gitti. Galatasaray 4 puanlık farkı korur ve bu saatten sonra şampiyonluğu sana vermez.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Yazarımız Hilmi Türkay, F.Bahçe’nin ve İsmail Kartal’ın durumunu yorumladı: ‘Sonuç yine hüsran’
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Sivas’ta maçın bitmesine saniyeler kalmış, King’i oyuna alıyorsun. Şaka gibisin! Aziz Yıldırım başkan olsaydı soyunma odasına gider ve seni görevinden alırdı. Bir teknik adam, üst üste bu kadar hata yapamaz. Böyle bir lüksü yok. Sen yaptın. Kredin bitti. Üç gün içinde önce UEFA Konferans Ligi’nde kupayı kazanma şansını kaybettin, şimdi de Sivasspor’la berabere kalıp ağır yara aldın. Baş suçlu sensin. Bu kadroyu değerlendiremedin. Ali Koç sana güvendi takımı teslim etti. Şimdi o da eminim çok pişmandır. Sonuç bir kez daha hüsran. Fenerbahçe taraftarına üzülmemek mümkün değil.

Her zaman her yerde tam destek verdiler. Karşılığı bu olamaz. Bu sene o sene deniliyordu. Senelerdir ligde matem yaşıyorlar. Beşiktaş maçında tribünlerden farklı tepkiler görebiliriz. Normal karşılanmalı. 

SERİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe Beko, Euroleague Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında bugün deplasmanda Monaco’ya konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak maçı S Sport naklen yayımlayacak. 3 maç kazanan ekip 4’lü Final’e yükselecek.


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