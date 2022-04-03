Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun pazartesi günü MR’ının çekileceğini belirtti.
Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak 35’inci dakikada yerini Emre Kılınç’a bırakan Kerem Aktürkoğlu’nun son durumuyla ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, açıklamada bulundu.
İnce, tecrübeli oyuncunun kasık ağrısı olduğunu belirterek, "Kasık ağrısı oldu, çıkardık. Pazartesi MR'ını çekeceğiz ve daha sonra duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.
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