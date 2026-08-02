Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

Milli kaleci Altay Bayındır'ın, 3 sezondur formasını giydiği Manchester United ile yollarını ayırmak üzere olduğu öne sürüldü.

İngiliz kulübünde geçen sezon Senne Lammens'in gerisinde kalan ve 6 maça çıkabilen 28 yaşındaki eldiven için, Karl Darlow'un da transfer edilmesinin ardında forma giyme umutları iyice azaldı.

Altay, geçen günlerde kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarın, kulüpte kalıp kalmayacağına dair bir sorusu üzerine "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman bize her şeyi gösterecek" yanıtını vererek ayrılık ateşini yakmıştı.

Kendisine daha çok süre alabileceği bir takım arayan Altay Bayındır'ın, İspanya'nın Celta Vigo takımıyla görüşme halinde olduğu ve transferinin olumlu yönde ilerlediği öne sürüldü.

İspanyol basınından Metrolpolitano'nun haberine göre; Altay, Celta Vigo ve Manchester United arasında prensip anlaşması sağlandı. Tecrübeli kalecinin, LaLiga takımına transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi.