Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe
Paylaş

Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

2.08.2026 13:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın, İspanya'nın Celta Vigo takımıyla görüşme halinde olduğu ve transferinin olumlu yönde ilerlediği iddia edildi.

Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

Milli kaleci Altay Bayındır'ın, 3 sezondur formasını giydiği Manchester United ile yollarını ayırmak üzere olduğu öne sürüldü.

Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

İngiliz kulübünde geçen sezon Senne Lammens'in gerisinde kalan ve 6 maça çıkabilen 28 yaşındaki eldiven için, Karl Darlow'un da transfer edilmesinin ardında forma giyme umutları iyice azaldı.

Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

Altay, geçen günlerde kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarın, kulüpte kalıp kalmayacağına dair bir sorusu üzerine "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman bize her şeyi gösterecek" yanıtını vererek ayrılık ateşini yakmıştı.

Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

Kendisine daha çok süre alabileceği bir takım arayan Altay Bayındır'ın, İspanya'nın Celta Vigo takımıyla görüşme halinde olduğu ve transferinin olumlu yönde ilerlediği öne sürüldü.

Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

İspanyol basınından Metrolpolitano'nun haberine göre; Altay, Celta Vigo ve Manchester United arasında prensip anlaşması sağlandı. Tecrübeli kalecinin, LaLiga takımına transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi.

 

Yeni adresi belli oluyor... Altay Bayındır'dan transferde ters köşe

Haberde Türk file bekçisinin, evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmek için Vigo'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Altay Bayındır'ın, Celta Vigo'nun İtalya'daki hazırlık kampına katılacağı ve Sassuolo ve Napoli ile oynanacak son iki hazırlık maçında süre alabileceği de ifade edildi.

İlgili Konular: #altay bayındır #manchester united #celta vigo

İlgili Haberler

Altay Bayındır'dan geleceği ile ilgili açıklama
Altay Bayındır'dan geleceği ile ilgili açıklama İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, bir taraftarın "Takımda kalacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.
Manchester United'da Altay Bayındır için nihai karar
Manchester United'da Altay Bayındır için nihai karar Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın, yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılacağı ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gideceği iddia edildi.
Altay Bayındır'dan Dünya Kupası sözleri: 'Hedefimiz kupayı almak'
Altay Bayındır'dan Dünya Kupası sözleri: 'Hedefimiz kupayı almak' A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Altay Bayındır, Dünya Kupası'nda hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.