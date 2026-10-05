“Hakemler dosyası” soruşturmasında tutuklanan Ferhat Gündoğdu’nun, istifasını TFF’ye sunarak görevini bıraktığını açıklamasının ardından yeni MHK başkanının kim olacağı gündeme geldi. Peki, Yeni MHK başkanı kim olacak? Yeni MHK başkanı ne zaman seçilecek?

YENİ MHK BAŞKANI KİM OLACAK?

Süper Lig’de bu hafta oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları beklenirken, başkanlık için eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Sürhat Müniroğlu’nun isminin öne çıktığı ileri sürüldü. MHK başkanlığı için Müniroğlu’nun yanı sıra Mustafa Kamil Abitoğlu’nun da adının geçtiği belirtildi.

MÜNİROĞLU İSMİ ÖN PLANDA

1983-2003 yılları arasında 20 yıl hakemlik yapan Müniroğlu, bu dönemin sekiz yılında FIFA yardımcı hakemi olarak görev aldı.

TFF’de MHK yedek üyeliği ve ulusal eğitimcilik görevlerini de üstlenen Müniroğlu, 2007-2008 ve 2022-2023 sezonlarında kurulun asıl üyeleri arasında yer aldı.

Müniroğlu, 2009-2011 yıllarında TFF Hakem İşleri Müdürü olarak çalıştı. 2017-2019 döneminde ise Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

YENİ MHK BAŞKANI NE ZAMAN SEÇİLECEK?

Yeni MHK başkanının seçilmesinden ziyade TFF yönetimi tarafından atanması bekleniyor. TFF'nin açıklamasına göre yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar geçici olarak MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve mevcut kurul üyeleri görev yapacak. Yeni başkan ve üyelerin ne zaman atanacağına ilişkin kesin tarih ise henüz açıklanmadı.