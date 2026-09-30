Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

Körfez Kupası inanılmaz anlara sahne oldu. A grubu maçında Umman ile Kuveyt, Suudi Arabistan ile Irak karşı karşıya geldi.
FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK SEKANS
Suudi Arabistan konuk ettiği Irak'ı 2-0 mağlup edip grup lideri olarak yarı finale yükselirken, Umman ise Kuveyt'i 3-1 yenmesine karşın kurayla son 4 biletini kapan takım oldu.
GOL SEVİNCİNDE SARI KART GÖRDÜ
Umman, Kuveyt maçının 84. dakikasında Al Shaqsy'nin attığı golle 3-1 öne geçti ve bu skor Umman'ın Irak'ı fair-play ile geçerek doğrudan yarı finale çıkarıyordu ancak Al Shaqsy'nin gol sevincinde formasını çıkarıp sarı kart görmesi tüm senaryoyu değiştirdi.
UMMAN KURAYLA TURLADI
Al Shaqsy'nin sarı kart görmesiyle Umman ve Irak tüm istatistiklerde yine dengelendi (4 puan, atılan gol 4, yenilen gol 5, 8'er sarı kart) ve yarı finale çıkacak takımı kura belirledi. Cidde'de bir otelde çekilen kura sonucu Umman son 4'e kalan takım oldu.