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Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi
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Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

30.09.2026 10:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

Körfez Kupası'nda Umman ile Irak arasındaki yarı final yarışı ilginç bir şekilde sonuçlandı. Kuveyt karşısında gol atan Ummanlı futbolcunun sevincini formasını çıkararak kutlaması ve sarı kart görmesinin ardından Irak ile Umman tüm kriterlerde eşitlendi ve yarı finale çıkan taraf kurayla belirlendi.

Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

Körfez Kupası inanılmaz anlara sahne oldu. A grubu maçında Umman ile Kuveyt, Suudi Arabistan ile Irak karşı karşıya geldi.

Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK SEKANS

Suudi Arabistan konuk ettiği Irak'ı 2-0 mağlup edip grup lideri olarak yarı finale yükselirken, Umman ise Kuveyt'i 3-1 yenmesine karşın kurayla son 4 biletini kapan takım oldu.

Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

GOL SEVİNCİNDE SARI KART GÖRDÜ

Umman, Kuveyt maçının 84. dakikasında Al Shaqsy'nin attığı golle 3-1 öne geçti ve bu skor Umman'ın Irak'ı fair-play ile geçerek doğrudan yarı finale çıkarıyordu ancak Al Shaqsy'nin gol sevincinde formasını çıkarıp sarı kart görmesi tüm senaryoyu değiştirdi.

Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

UMMAN KURAYLA TURLADI

Al Shaqsy'nin sarı kart görmesiyle Umman ve Irak tüm istatistiklerde yine dengelendi (4 puan, atılan gol 4, yenilen gol 5, 8'er sarı kart) ve yarı finale çıkacak takımı kura belirledi. Cidde'de bir otelde çekilen kura sonucu Umman son 4'e kalan takım oldu.

İlgili Konular: #ırak #Umman #körfez kupası

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