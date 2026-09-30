Yeşil sahalarda ilginç olay: Gol sevincince formasını çıkardı, tur atlayanı kura belirledi

Körfez Kupası inanılmaz anlara sahne oldu. A grubu maçında Umman ile Kuveyt, Suudi Arabistan ile Irak karşı karşıya geldi.

FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK SEKANS Suudi Arabistan konuk ettiği Irak'ı 2-0 mağlup edip grup lideri olarak yarı finale yükselirken, Umman ise Kuveyt'i 3-1 yenmesine karşın kurayla son 4 biletini kapan takım oldu.

GOL SEVİNCİNDE SARI KART GÖRDÜ Umman, Kuveyt maçının 84. dakikasında Al Shaqsy'nin attığı golle 3-1 öne geçti ve bu skor Umman'ın Irak'ı fair-play ile geçerek doğrudan yarı finale çıkarıyordu ancak Al Shaqsy'nin gol sevincinde formasını çıkarıp sarı kart görmesi tüm senaryoyu değiştirdi.