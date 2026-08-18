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Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli?

Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli?

18.08.2026 15:01:00
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Haber Merkezi
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Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli?

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur’un oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona’ya transfer oldu. Peki, Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli?
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Türk basketbolunun önemli isimlerinden Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, kariyerine İspanya'da devam edecek. 16 yaşındaki genç basketbolcu, Barcelona altyapısına transfer oldu. Peki, Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli?

YİĞİT MEHMET OKUR KİMDİR?

Yiğit Mehmet Okur, eski milli basketbolcu Mehmet Okur’un oğludur. 2010 ABD doğumlu olan genç basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Basketbol kariyerini sürdüren Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona’nın altyapısına transfer oldu. Böylece genç oyuncu kariyerine Barcelona altyapısında devam edecek.

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