Maç başlıyor Fenerbahçe topu ayağına geçiriyor ve abartısız 30 dakika rakibini bunaltıyor. Öyle böyle değil. G.Birliği çaresiz F.Bahçe’yi izliyor. Bu arada bir de gol atıyor Sarı-Lacivertliler. F.Bahça adına her şey mükemmel gidiyor derken Ankara ekibi eşitliği sağlıyor. Şaka gibi. Bazen futbolun adaleti yok diyoruz işte bu da öyle bir şey. O yarım saatlik mücadelenin karşılığı bu olmamalı. İsmail Kartal, formayı eşit dağıtmak istiyor. Farklı oyuncular vardı sahada. Bu değişim biraz da Lyon maçıyla alakalı. Ancak G.Birliği Oğulcan ile 2-1 öne geçince Kartal, bütün yıldızlarını sahaya sürdü. Sarı-Lacivertliler yüzde 75 topla oynayan taraf olsa da pozisyonlara girse de iyi kapanan Ankara temsilcisi sahadan galip ayrıldı. F.Bahçe kötü değildi ama sezona mağlubiyetle başlamak için olsa olsa yol kazası denir!