Yönetici Erden Timur’un teklifine hiçbir şart koşmadan ‘evet’ dedi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 07:00

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, 3-4 yabancı teknik adamla yaptığı görüşmelerde uzlaşma sağlayamadı.

Yönetimin büyük bölümünde, yabancı teknik direktörün risk olacağı ve konuşulan isimlerin maliyetinin yüksekliği görüşü ön plana çıktı. Başkan Özbek ve yönetim, “Galatasaray’ı şampiyon yapacak hoca Okan Buruk’tur” ortak kararıyla 48 yaşındaki teknik direktör ile temasa geçti.

ÜCRET KONUŞMADI



Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, ailesindeki özel bir durum nedeniyle Paris’te bulunan Okan Buruk’u telefonla arayıp, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü olması için teklifini iletti. Buruk, Timur’a, hiçbir şart öne sürmeden ve alacağı ücreti dahi konuşmadan Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini kabul ettiğini söyledi. Buruk, hafta başında İstanbul’a gelip yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

