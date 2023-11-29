Young Boys, Avrupa Ligi'ne göz kırptı
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Young Boys evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Young Boys evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.
Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kosta Nedeljkovic (kk) ve 29. dakikada Lewin Blum kaydetti.
Young Boys aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.
Young Boys bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Kızılyıldız evinde Manchester City'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- 'Terim Fonu'na ilişkin tüm iddialara yanıt
- Özel'den tüm partilere 'işbirliği' çağrısı