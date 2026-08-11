İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Peki, Youssef Chermiti kimdir? Youssef Chermiti kaç yaşında, nereli? Youssef Chermiti hangi takımlarda oynadı? Youssef Chermiti sakatlandı mı?

Youssef Ramalho Chermiti, 24 Mayıs 2004 tarihinde Portekiz'in Azor Adaları, Santa Maria şehrinde, Tunuslu-Fransız bir baba ve Bissau-Gineli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Chermiti, Portekiz, Tunus, Fransa ve Bissau-Gineli vatandaşlığına sahiptir.

YOUSSEF CHERMITI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Chermiti, 2016'da Sporting CP'nin gençlik akademisine geçmeden önce Os Marienses, ACF Pauleta ve GD São Pedro'nun altyapısında yetişmiş bir oyuncudur.

22 Temmuz 2020'de Chermiti, Sporting ile üç sezonluk ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2021'de B takımına yükseltildi , ancak Kasım 2022'de A takımla antrenmanlara başlamadan önce sekiz ay boyunca sakatlıklarla mücadele etti.

11 Ağustos 2023'te Chermiti, Premier Lig kulübü Everton ile 11,5 milyon sterlin karşılığında dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Chermiti, Everton formasıyla ilk maçına 26 Ağustos'ta çıktı ve Goodison Park'ta Wolverhampton Wanderers'a karşı 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan lig maçında 66. dakikada Lewis Dobbin'in yerine oyuna girdi.

1 Eylül 2025'te Chermiti, 8 milyon sterlin değerinde bir anlaşmayla İskoçya Premier Ligi kulübü Rangers'a transfer oldu ; bu anlaşma ek ödemelerle 10 milyon sterline kadar çıkabilir ve Chermiti, 2000 yılında Tore Andrè Flo'dan bu yana Rangers'ın en pahalı transferi oldu.

21 Kasım 2023'te, Portekiz U20'nin İtalya U20'ye karşı oynadığı ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan hazırlık maçında forma giydikten sonra Chermiti, sosyal medyada maç sırasında bir rakibinin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu açıkladı.