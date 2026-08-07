Yüksel Yıldırım 'Bombalarımız patlamaya devam ediyor' diyerek transferi duyurdu

Transferde atağa kalkan Samsunspor, stopere bir takviye daha yaptı. Başkan Yüksel Yıldırım, İtalyan futbolcunun transferini sosyal medyadan duyurdu.

YÜKSEL YILDIRIM BU KEZ GUARINO'YU AÇIKLADI

Dün Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Samsunspor, Empoli forması giyen 22 yaşındaki İtalyan savunmacı Gabriele Guarino'yu da renklerine bağladı. Başkan Yüksel Yıldırım, transferin tamamlandığını bildirdi.

Gabriele Guarino

Konuyla ilgili paylaşım yapan Yüksel Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. Gabriele Guarino transferimiz Samsunspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı şöyle: