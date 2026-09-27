Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım: 'Kendisi' ile anlaşmaya vardı!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyet alan ve milli araya küme düşme hattında giren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kendisinin kendisiyle el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşan Yıldırım, iş insanı kimliği ile Samsunspor başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda "mutlu bir anlaşmaya" varıldığını duyurdu.

"MUTLU BİR ANLAŞMAYA VARILDI"

Yüksel Yıldırım, paylaşımında iş insanı Yüksel Yıldırım ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında yapılan görüşmelerin sonucunu esprili bir dille aktardı.

Yıldırım, "Nihayet bu gece yapılan son görüşmeden iyi haber çıktı! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile işadamı Yüksel Yıldırım arasında yapılan uzun görüşmeler sonunda mutlu bir anlaşmaya varıldığı açıklandı" dedi.

SAMSUNSPOR TARAFTARINA MESAJ

Yıldırım, açıklamasının devamında yeni döneme ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta başında yapılacağını belirtti.

Yıldırım, "Başkan Yüksel Yıldırım, yeni bir dönemin başladığını resmi olarak Samsunspor taraftarına bir ulusa sesleniş videosu ile önümüzdeki hafta başında duyuracağını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.