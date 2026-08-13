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Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'
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Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'

13.08.2026 15:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın kırmızı-beyazlı takıma döneceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'ye sattıkları Anthony Musaba'nın, kırmızı beyazlı takıma dönme ihtimali olmadığını söyledi. HT Spor'a konuşan Yıldırım, Hollandalı futbolcunun kulüpten ayrılış şeklini tasvip etmediğini vurgulayarak "Yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyledi. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Onun için biz Musaba defterini kapattık" dedi.

Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'

"MUSABA'YI SATTIĞIM PARA İLE 3 OYUNCU ALDIM"

"Musaba'yı 750 bin Euro'ya aldık. O çocuk 5 milyona Fenerbahçe'ye gitti, Fenerbahçe de şimdi 10 milyon istiyor. Oynatamadığı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirince bu parayı istiyor. Öyle bir oyuncuyu geri almak için sattığından daha fazla para vereceksin. Ben onu sattığımız paraya üç oyuncu aldım. Biz kendimizi kârda görüyoruz."

Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'

"MUSABA BANA YALAN SÖYLEDİ"

"Şimdi bu oyuncuyu geri getireceksin; yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyledi. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Onun için biz Musaba defterini kapattık."

Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'

"SÜPER KUPA MAÇINDA BİR DANS EDİŞİ VARDI..."

"Taraftarlar istediği kadar söylesin. O Süper Kupa maçında asist yaptı, bir dans edişi vardı... Ben tribünde üzüldüm, bütün Samsunspor taraftarları da yıkıldı."

İlgili Konular: #fenerbahçe #samsunspor #Yüksel Yıldırım #Anthony Musaba

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