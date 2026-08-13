Yüksel Yıldırım'dan flaş Anthony Musaba açıklaması: 'Bana yalan söyledi'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'ye sattıkları Anthony Musaba'nın, kırmızı beyazlı takıma dönme ihtimali olmadığını söyledi. HT Spor'a konuşan Yıldırım, Hollandalı futbolcunun kulüpten ayrılış şeklini tasvip etmediğini vurgulayarak "Yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyledi. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Onun için biz Musaba defterini kapattık" dedi. Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"MUSABA'YI SATTIĞIM PARA İLE 3 OYUNCU ALDIM" "Musaba'yı 750 bin Euro'ya aldık. O çocuk 5 milyona Fenerbahçe'ye gitti, Fenerbahçe de şimdi 10 milyon istiyor. Oynatamadığı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirince bu parayı istiyor. Öyle bir oyuncuyu geri almak için sattığından daha fazla para vereceksin. Ben onu sattığımız paraya üç oyuncu aldım. Biz kendimizi kârda görüyoruz."

"MUSABA BANA YALAN SÖYLEDİ" "Şimdi bu oyuncuyu geri getireceksin; yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyledi. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Onun için biz Musaba defterini kapattık."