Yüksel Yıldırım'dan Samsunsporlu taraftarlara transfer mesajı

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldırım, açıklamasında transfer çalışmalarına dair bilgi verdi.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yönetim olarak Samsunspor Taraftarımızı çok iyi anlıyoruz. Bizlere yaptıkları eleştirileri de çok iyi anlayabiliyoruz ve bunları da normal karşılıyoruz. Sizler de tıpkı bizler gibi eksik bölgelerimize takviye yapılmasını bir an önce istiyorsunuz. Ama maalesef bu yaz transferleri Dünya Kupası'ndan dolayı geç ve çok pahalı açıldı. Hepimizin bildiği gibi eksiklerimiz belli. Bu eksiklerimizi hocamızla yaptığımız toplantılarımızda zaten daha önceleri konuşmuştuk ve hala da konuşuyoruz.

Şu anda iki tane stoper, bir veya iki tane orta sahaya 8/10 numara ve bir tane de santrafor transferi için görüşmelerimizi titizlikle dikkatli bir şekilde sürdürüyoruz. Eğer şu andan itibaren daha da giden oyuncumuz olursa, onların yerlerine de daha iyi olabilecek transferler yapacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Bizler de şimdi Samsunspor'un menfaatlerini göz önünde tutarak önümüzdeki 3-4 yılın takımını kurmak için çalışıyoruz. Taraftarımız isteklerinde ve transfer beklentilerinde haklı, çünkü biz de sizlerle aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Bu sebepledir ki biz de sizlerin bu beklentilerini ve hem takımın hemde hocanın ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz.

Samsunspor'un geleceği için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakın Drongelen'in geldiği maliyet belli, satıldığı rakam belli. Ali Diabate'yi 100 bin euroya mal ettik ve geçen hafta Suudi Arabistan'dan gelen 8 milyon euroluk teklifi reddettik. Çünkü geleceğine inandığımız ve daha kendini ispat etmemiş oyuncularımızı erkenden çıkarmak istemiyoruz. Elimizde böyle değerler varken bu oyunculara kulüp olarak sahip çıkmak istiyoruz. Hocamız zaten Ali'yi çok beğeniyor, inşallah yanına gelen yeni takviyelerle kendini geliştirmeye ve forma savaşına girerek çok daha başarılı ve de değerli bir genç yetenekli oyuncumuz olacağına inanıyoruz.

Şunun altını çizerek söylüyorum ve unutulmasın ki geçen sezon sakatlık problemleri geçiren Jaures Assoumou, Coulibaly ve Afanso Souza da bizim için bu sezonun yeni birer transferleri olmuş olacaktır.

Biz takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Bu sezon yeni kuracağımız kadro ile 2-3 sene sonra ligin ilk 5'inde daimi olabilecek bir takım olmanın planlarını yapıyoruz.

Sizlerden tek istediğimiz sabırlı olup bize ve bu takıma inanmanız, desteklemeniz ve sahip çıkmanızdır.

Bir tane Samsunspor var ve Biz bize yeteriz!... "