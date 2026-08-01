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Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un yeni transferini gece yarısı duyurdu

Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un yeni transferini gece yarısı duyurdu

1.08.2026 09:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un yeni transferini gece yarısı duyurdu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer müjdesini gece yarısı sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldırım verdiği sözü tuttuğunu belirtti ve Antoine Sekongo'yu Samsunspor'a transfer ettiğini açıkladı.

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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni transferi duyurdu. Yıldırım transferin gerçekleştiğini gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Yüksel Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Büyük Samsunspor Taraftarı,

Sizlere daha önceden verdiğim sözü tuttuğumu bildirmek istiyorum. Samsunspor ile Dunkerque'un Hollanda kampında Antoine Sekongo ile görüşüp transferini bitireceğimi söylemiştim. 

Nihayet bu transferi hayırlı bir şekilde bitirdik. Antoine Sekongo transferi Samsunspor'umuza hayırlı olsun... "

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