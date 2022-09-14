Yunanistan Almanya'yı Antetokounmpo ile yıktı!
Yunanistan'ı 107-96 mağlup eden Almanya, ev sahibi olduğu EuroBasket'te yarı final oynayacak.
Şampiyonayı bir defa kazanan ev sahibi Almanya, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunanistan'ın karşısına çıktı.
Almanya, 3. çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 107-96 galip ayrıldı ve İspanya'nın rakibi oldu.
2005'ten beri ilk defa son 4'e kalan Almanya'da Dennis Schroder 26 sayı, 8 asist, Franz Wagner ve Andreas Obst 19'ar sayı üretti.
Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.
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