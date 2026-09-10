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Yunus Akgün'den hakem tepkisi: 'Maçın önüne geçti'

Yunus Akgün'den hakem tepkisi: 'Maçın önüne geçti'

10.09.2026 00:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yunus Akgün'den hakem tepkisi: 'Maçın önüne geçti'

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-1 kaybettikleri Sporting Lizbon maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, mücadeleyi ve hakem kararlarını değerlendirdi.

"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Yunus Akgün, karşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını belirterek, "Aslında çok istediğimiz gibi başladık, golü bulduk, topa sahibiz, iyi oynuyoruz. Hocamız analizde geçiş oyununu anlattı. Geçiş oyununda basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik" dedi.

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Hakem kararının maçın önüne geçtiğini söyleyen Yunus, "Oyun ortadayken bir hakem kararı... Tam izlemedim, değil diyorlar. Biraz önüne geçti" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE DE İYİ BAŞLAMAMIŞTIK"

Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'ne istedikleri başlangıcı yapamadıklarını hatırlatan Yunus Akgün, "Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi çalışıp en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

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