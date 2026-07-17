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Yunus Akgün'den Mauro Icardi'ye veda mesajı

Yunus Akgün'den Mauro Icardi'ye veda mesajı

17.07.2026 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yunus Akgün'den Mauro Icardi'ye veda mesajı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Mauro Icardi döneminin sona ermesinin ardından Yunus Akgün takım arkadaşına veda etti.

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Galatasaray'a geldiği günden taraftarın sevgilisi olmayı başaran Mauro Icardi dönemi dün resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız ile sözleşme uzatmama karara alarak yolları ayırdı.

YUNUS AKGÜN'DEN ICARDİ'YE VEDA PAYLAŞIMI

Yaşanan ayrılık sonrası Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, sosyal medya hesabından Mauro Icardi'ye veda eden bir paylaşım yaptı.

İşte Yunus Akgün'ün paylaşımı:

"Galatasaray bana çok büyük futbol efsaneleriyle birlikte oynama şansı verdi, sen de onlardan biriydin Mauro. Hem de aralarındaki en özellerindendin.

Çok başkaydın.

Galatasaray'la olan hikayen hiç bitmeyecek çünkü adın burada sonsuza kadar anılacak. Bir nesle gururla "Galatasaraylıyım" dedirtebiliyorsak, sebeplerinden biri sensin kaptan. Sen, çocukların futbolu sevmesine ve Galatasaray'a aşık olmasına sebepsin. Ve o çocuklar, ömürlerinin sonuna kadar senin adını anarken bıraktığın izleri hatırlayacak.

Onlar büyüyecek; çocuklarına, torunlarına seni anlatacaklar. Bitmiş gibi görünen hikayen sonsuza dek sürecek.

Sana dostum, abim, kaptanım diyebilmek ne büyük mutluluk... Te quiero mucho, capitan."

 
 
 
 
 
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