Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunus Akgün'den özeleştiri: 'Ülkemizi çok üzdük'

Yunus Akgün'den özeleştiri: 'Ülkemizi çok üzdük'

6.10.2026 00:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yunus Akgün'den özeleştiri: 'Ülkemizi çok üzdük'

Milli oyuncu Yunus Akgün, 3-1 kaybettikleri İtalya maçının ardından görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Yunus Akgün, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Milli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Bu seviyedeki maçlar kolay değil. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip takım değerlendirdi."

Image

"ÜLKEMİZİ ÇOK ÜZDÜK"

"Gerçekten çok üzgünüz. Ülkemizi şu aşamada çok üzdük, bunun bilincindeyiz. Şu anda zor bir durumdayız, bunu biliyoruz. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak, aynı şekilde gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

"Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Çok güzel bir aile ortamı var ama şu anda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam edeceğiz."

İlgili Konular: #türkiye #italya #yunus akgün #Uluslar Ligi

İlgili Haberler

Romelu Lukaku çıktı... Belçika dağıldı: Fransa'dan müthiş geri dönüş!
Romelu Lukaku çıktı... Belçika dağıldı: Fransa'dan müthiş geri dönüş! Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Belçika'yı 4-1 mağlup etti.
Roberto Mancini'den Vincenzo Montella'ya destek: 'Türkiye ile iyi işler yaptı'
Roberto Mancini'den Vincenzo Montella'ya destek: 'Türkiye ile iyi işler yaptı' İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 3-1 kazandıkları Türkiye maçının ardından görüşlerini aktardı.
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi iddialarına yanıt: 'Kendisinden cevap bekliyorum'
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi iddialarına yanıt: 'Kendisinden cevap bekliyorum' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.