Yunus Akgün'den özeleştiri: 'Ülkemizi çok üzdük'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Yunus Akgün, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Milli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Bu seviyedeki maçlar kolay değil. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip takım değerlendirdi."

"ÜLKEMİZİ ÇOK ÜZDÜK"

"Gerçekten çok üzgünüz. Ülkemizi şu aşamada çok üzdük, bunun bilincindeyiz. Şu anda zor bir durumdayız, bunu biliyoruz. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak, aynı şekilde gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

"Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Çok güzel bir aile ortamı var ama şu anda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam edeceğiz."