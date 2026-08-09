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Yunus Akgün'den yeni sezon açıklaması: 'Henüz hazır değiliz'

Yunus Akgün'den yeni sezon açıklaması: 'Henüz hazır değiliz'

9.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yunus Akgün'den yeni sezon açıklaması: 'Henüz hazır değiliz'

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Villarreal mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında konuk ettiği Villarreal'e 2-1 mağlup olduğu maçtan sonra Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. 

"5. ŞAMPİYONLUĞU EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ"

Yunus Akgün, "Bu takım dört sene üst üste şampiyon oldu. Bu oyuncular, hocamız... Tekrardan haftaya başlıyoruz. Yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyonluğun en büyük adayının Galatasaray olduğunu göstereceğiz.  Taraftarımızla birlikte üst üste 5. şampiyonluğa emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum" dedi.

"KALİTELİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Yunus Akgün açıklamalarına şöyle devam etti: 

"Yoğun geçen hazırlık dönemini bugün son maçımızla tamamladık. Geçen sezonu Barcelona ve Real Madrid'in arkasında bitiren, kaliteli bir takıma karşı oynadık. Artık lig vakti. Son dört senenin şampiyonu olarak yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hazırlık maçlarındaki eksiklerimizi hocamız ve analiz ekibimizle değerlendiriyoruz ama iyi bir süreç geçirdik. Haftaya Galatasaray'ın bu sene de zirvenin en güçlü adayı olduğunu herkese göstereceğiz.

 "LİGE %100 HAZIR OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"  

Fiziksel olarak henüz hazır olmadıklarını belirten Yunus Akgün, "Fiziksel olarak belki henüz %100 hazır değiliz ama önümüzde zaman var. Atletik performans ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hazırlık maçları durumumuzu görmek açısından çok önemliydi. Lige kadar önümüzde bir haftalık bir süre daha var; bu sürede en iyi şekilde çalışıp haftaya sahaya %100 hazır olarak çıkacağız" diye konuştu.

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