Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunus Emre Civelek Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı!

Yunus Emre Civelek Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı!

19.07.2026 21:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yunus Emre Civelek Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı!

Milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 110 metre engelli finalinde Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Rieti kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Yunus Emre Civelek, 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

BİR İLKE İMZA ATTI

Yunus Emre Civelek, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Şampiyonada kadınlar cirit atmada Simanur Bilgili, 55,72 metrelik derecesiyle, erkekler 2 bin metre engellide ise Abdulsamet Duman 5:50.07'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldular.

İlgili Konular: #türkiye #italya #Atletizm

İlgili Haberler

Milli oyuncu Zeki Çelik'in yeni adresi resmen belli oldu!
Milli oyuncu Zeki Çelik'in yeni adresi resmen belli oldu! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 29 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'i renklerine bağladı.
Genç milliler çeyrek finalde Slovenya'ya takıldı!
Genç milliler çeyrek finalde Slovenya'ya takıldı! Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.
N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı
N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı Fransa Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağı öne sürüldü.