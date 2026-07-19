Yunus Emre Civelek Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı!

Milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 110 metre engelli finalinde Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Rieti kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Yunus Emre Civelek, 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
BİR İLKE İMZA ATTI
Yunus Emre Civelek, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.
Şampiyonada kadınlar cirit atmada Simanur Bilgili, 55,72 metrelik derecesiyle, erkekler 2 bin metre engellide ise Abdulsamet Duman 5:50.07'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldular.