İtalyan basınında yer alan haberlere göre orta saha arayışını sürdüren Trabzonspor son olarak Milan forması giyen Yunus Musah'ı transfer listesine aldı. Peki, Yunus Musah kimdir? Yunus Musah kaç yaşında, nereli? Yunus Musah hangi takımlarda oynadı?

YUNUS MUSAH KİMDİR?

Yunus Dimoara Musah, 29 Kasım 2002 yılında ABD'de dünyaya geldi. Musah'ın anne ve babası Ganalıdır. Doğumundan sonra aile, İtalya'nın Castelfranco Veneto şehrine taşındı. Musah, ABD milli takımı için forma giymektedir.

YUNUS MUSAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Musah, ailesinin İtalya'ya taşınmasıyla yerel Giorgione Calcio 2000 takımında kariyerine başladı. 2012 yılında, dokuz yaşındayken Londra'ya taşındı ve Barking'deki Eastbury Community School'da eğitim görürken Arsenal'in akademisine katıldı.

2019 yazında Musah, 16 yaşında Valencia'ya transfer oldu. Eylül 2019'da 16 yaşında B takımıyla ilk maçına çıktı ve La Nucía'ya karşı 0-0 berabere biten iç saha maçında ilk 11'de yer aldı. Valencia'nın birinci takımına yeni teknik direktör Javi Gracia'nın gelmesinin ardından Musah, 2020 sezon öncesi hazırlıklarını ana kadroyla geçirdi.

4 Ağustos 2023'te Musah, Serie A kulübü AC Milan'a 18 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında katıldı ve Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Daha önce Ronaldinho'nun giydiği 80 numaralı formayı seçti

Musah, 2016'da İngiltere'nin 15 yaş altı takımıyla uluslararası ilk maçına çıktı ve daha sonra İngiltere'yi 18 yaş altı seviyesine kadar temsil etti. Musah, 2 Kasım 2020'de ABD A Milli Takımı'na çağrıyı kabul etti ve o ayın ilerleyen günlerinde Galler ve Panama'ya karşı oynanacak hazırlık maçlarında yer aldı.