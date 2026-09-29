İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği iddiasının araştırıldığı soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım’ın da bulunması dikkat çekti. Peki, Yunus Yıldırım kimdir? Eski hakem Yunus Yıldırım neden gözaltına alındı?

YUNUS YILDIRIM KİMDİR?

23 Şubat 1970'te Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğan eski FIFA kokartlı futbol hakemidir. Asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliği olan Yıldırım, uzun yıllar Manisa bölgesi hakemi olarak görev yaptı.

Süper Lig'deki ilk maçını 10 Ağustos 2003'te Adanaspor-Malatyaspor karşılaşmasında yöneten Yıldırım, kariyeri boyunca Süper Lig müsabakalarının yanı sıra dört derbi ve 2008 Türkiye Kupası Finali gibi önemli karşılaşmalarda görev aldı. 2014-2015 sezonunun sonunda aktif hakemliği bıraktı.

Yıldırım, 2012 yılında FIFA hakemliğini bıraktığını açıklarken, kararının genç Türk hakemlerin uluslararası alanda önünü açmak amacı taşıdığını belirtmişti.

Hakemlik kariyerinin ardından TFF Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev yapan Yıldırım, 2024 yılında Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de yer aldı ve Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu'nda görev üstlendi. 16 Ocak 2025'te MHK üyeliğinden ayrıldı.

YUNUS YILDIRIM FİFA KOKARTINI NE ZAMAN ALDI?

Yunus Yıldırım, FIFA kokartını 2006 yılında aldı.

YUNUS YILDIRIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Türk futbolunun yakından tanıdığı eski hakem Yunus Yıldırım'ın da gözaltına alınması dikkat çekti.