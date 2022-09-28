Yusuf Demir, Türk statüsünde oynayabilecek mi? Rezan Epözdemir yorumladı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:09

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, spor gündeminden düşmeyen Yusuf Demir konusunu değerlendirdi.

Epözdemir, Habertürk'e yaptığı açıklamada, Yusuf Demir'in şu an için Türk statüsünde oynama ihtimalinin olmadığını ancak talimat değişikliği yapılması halinde bunun mümkün hale gelebileceğini belirtti.

Epözdemir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Demir meselesi kamuoyunda çok tartışılıyor. Tabii mevcut TFF talimatlarına göre, Yusuf’un Türk statüsünde oynaması şu an için mümkün değil. Talimatları TFF yönetim kurulu yapar, statü değişiklikleri ise TFF Genel Kurulu'nda yapılır. Dolayısıyla yönetim kurulu ilk toplantısında benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için bir talimat değişikliği yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan bütün oyuncuların yerli statüsünde oynayabileceği yönünde bir talimat değişikliği yaparsa sorunu çözer. Dolayısıyla değiştirilmesi çok zor değildir. Eğer bu talimat adaletsizliğe sebebiyet veriyorsa mutlaka bu sorunun çözümüne dair irade ortaya konulmalıdır. Başvurulabilecek hukuk yoluna gelirsek, burada Galatasaray’ın önce TFF yönetim kuruluna başvuru yapması gerekiyor. Reddedilirse TFF Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi gerekir. Anayasanın 59. maddesinin 2. fıkrasına göre de bu konuda Tahkim Kurulu'nun bu konuda yetkili olduğu ve kararlarının adli yargı yoluna kapalı olduğu net şekilde düzenlenmiştir."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in yerli statüsünde yer almayışı tartışma yaratmıştı. TFF'nin aldığı yabancı kuralına göre milli takım tercihlerini bu kuraldan önce yapan futbolcular, 2015'ten sonra ülkeye transfer olmasına rağmen yerli statüsünde oynayabiliyordu. Tercihini 2015'teki kuraldan sonra 2021'de yapan Yusuf Demir'in yerli sayılma ihtimali de TFF'nin 2015'te aldığı kuralla ortadan kalktı.



