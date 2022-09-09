Yusuf Demir: 'Türkiye'nin en büyük takımına geldim'

09 Eylül 2022 Cuma, 00:20

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı genç yetenek Yusuf Demir, transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Transferi hakkında konuşan Yusuf Demir "Bütün emek verenlere teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. İnşallah en tepede yer alacağız." dedi.

Stat ve atmosferle ilgili konuşan Yusuf Demir "Hep gördüm ama kendim hiç gelememiştim buraya. Bu nedenle çok sabırsızlanıyorum. Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarlarımız çok müthiş. İlk maç için sabırsızlanıyorum, bekleyemiyorum." ifadelerini kullandı.