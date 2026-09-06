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Zehra Güneş'ten altın madalya açıklaması: 'Üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi'

Zehra Güneş'ten altın madalya açıklaması: 'Üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi'

6.09.2026 23:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zehra Güneş'ten altın madalya açıklaması: 'Üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Zehra Güneş, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından Zehra Güneş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Final maçının ardından büyük mutluluk yaşayan milli oyuncu, uzun bir serüvenin sonunda altın madalyaya ulaştıklarını ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

"İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLMAK HAYALİMDİ"

Zehra Güneş, final maçında yaşadıklarını anlatmakta zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten maça dair hiçbir şey hatırlamıyorum. (Gülerek) İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. İtalya çok iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Herkes kendi üzerine düşeni çok iyi yaptı. Herkes sorumluluk aldı. Herkesle gurur duyuyorum.

Uzun bir serüvendi, 4-5 aylık bir serüvendi. İlk günden bu yana herkes elinden geleni verdi. Altın madalya en büyük hayalimdi. İstanbul'da, üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Çok büyük bir emek ve ter var bunun arkasında. Gerçekten bizim için çok onur verici."

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"TARAFTARLARIN DESTEĞİ İNANILMAZ"

Taraftarların desteğinin kendileri için çok özel olduğunu vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışık bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissedilmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğinde bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim."

"ONLARSIZ ÇOK ZOR OLURDU"

Şampiyonluk maçlarında baskı ve stresin yüksek olduğunu söyleyen Zehra Güneş, taraftarlara teşekkür ederek gelecek hedeflerini de açıkladı:

"Böyle maçlarda baskı ve stres çok fazla oluyor. Bu kadar antrenman ve fedakarlığı bunun için yapıyoruz. Galiba bunu seviyoruz.

Bizi destekleyen, harika atmosferi sağlayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Bunu hep diyeceğim, onlarsız çok zor olurdu. Herkese çok teşekkür ediyorum, onları çok seviyoruz.

Daha kimse idrak edemiyor (Olimpiyat kotası) durumu, 1-2 güne ihtiyacımız olacak. Şimdi Dünya Şampiyonası ve olimpiyat hedefimiz var. Bence bu takım hepsini başaracak. Gözlerim ışıl ışık, çalışarak o günleri bekleyeceğim."

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