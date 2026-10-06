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Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Kupası açıklaması: 'Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon'

Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Kupası açıklaması: 'Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon'

6.10.2026 23:06:00
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AA
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Zehra Güneş'ten Şampiyonlar Kupası açıklaması: 'Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon'

VakıfBanklı oyuncular Zehra Güneş ve Naz Aydemir Akyol, 2026 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanmalarının ardından görüşlerini aktardı.
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VakıfBanklı oyuncular Zehra Güneş ve Naz Aydemir Akyol, 2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş ile Naz Aydemir Akyol, kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"SEZONA BÖYLE BAŞLAMAK BÜYÜK BİR MOTİVASYON"

Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek kazanan VakıfBank'ta maçın oyuncusu seçilen Zehra Güneş, "Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon ve güzel bir giriş oldu. Umarım, performansımızın üzerine koyarak istikrarlı şekilde devam edebiliriz. Eczacıbaşı ile sezonun ilk yarısında Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere çok maç oynayacağız" dedi.

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Maçın 5 set olmasından dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Zehra, "Çok iyi bir seyirci vardı. Güzel bir 5 set izledik. Şu an çok mutluyum. İnşallah sezonun geri kalanında da aynısını sürdürebiliriz" diye konuştu.

"İNİŞ ÇIKIŞLARIMIZ DA OLSA KUPAYI KAZANDIK"

Takımın deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol ise "Sezonun ilk kupasını kazandık ve çok mutluyuz. Çünkü sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Daha hiç bir takım hazır değil ve herkes toplanalı 2 hafta oldu ama ona rağmen bugün iniş çıkışlarımız da olsa kupayı kazandık. Bu bir VakıfBank kültürü, umarım devam mı da gelir" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #vakıfbank #Zehra Güneş #Naz Aydemir Akyol

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