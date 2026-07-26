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Zehra Güneş'ten şampiyonluk sözleri: 'Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk'

Zehra Güneş'ten şampiyonluk sözleri: 'Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk'

26.07.2026 18:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zehra Güneş'ten şampiyonluk sözleri: 'Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk'

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, VNL Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından görüşlerini aktardı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Tansiyonu yüksek bir maçtı. Zor bir maçtı. Çünkü Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya ve artık söyleyecek bir şey yok bence" dedi.

"UMARIM EVİMİZDE DE BÖYLE BİR DUYGU YAŞAMAK NASİP OLUR"

Zehra Güneş, "3-4 gün tatilimiz var ondan sonra tekrardan Avrupa Şampiyonası için çalışmalara başlayacağız. Çok iyiyiz şu anda. Tatilden sonra da elimizden geleni ardına koymayıp eksiklerimizi görüp bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Umarım evimizde de böyle bir duygu yaşamak nasip olur" diye konuştu.

İlgili Konular: #FIVB Milletler Ligi #Zehra Güneş #A Milli Kadın Voleybol Takımı

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