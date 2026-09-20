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Zeki Çelik asist yaptı: Juventus kendi sahasında kazandı!

Zeki Çelik asist yaptı: Juventus kendi sahasında kazandı!

20.09.2026 22:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zeki Çelik asist yaptı: Juventus kendi sahasında kazandı!

Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.
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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikada Francisco Conceiçao açtı. Bu golün asisti milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi.

Soyunma odasına Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

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ZEKİ ÇELİK ASİST YAPTI

Bremer 77. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi. Spalletti'nin ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Milli oyuncu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Juventus forması giyen bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

İKİ MAÇLIK HASRETE SON VERDİ

Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Juventus 10 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Atalanta ise 6 puanda kaldı.

Ligin 6. haftasında Juventus deplasmanda Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta ise sahasında Venezia'yı ağırlayacak.

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