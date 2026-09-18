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Zeki Çelik attı: Juventus farklı kazandı

Zeki Çelik attı: Juventus farklı kazandı

18.09.2026 00:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zeki Çelik attı: Juventus farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında ağırladığı Nijmegen'i 5-0'lık skorla mağlup etti. İtalyan ekibinin dördüncü golü milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi.

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Juventus, sahasında Nijmegen'i ağırladı. Juventus, maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24. dakikada Kerim-Sam Alajbegovic, 35. dakikada penaltıdan Nick Woltemade, 75. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik ve 82. dakikada Randal Kolo Muani attı.

Juventus'un yeni transferlerinden Woltemade, İtalyan ekibindeki ilk golünü attı.

Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Nijmegen'de Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dusan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Nijmegen, ilk haftada puan alamadı.

Juventus, Avrupa'daki bir sonraki Celta Vigo deplasmanına gidecek. Nijmegen, sahasında Levski Sofya'yı ağırlayacak.

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