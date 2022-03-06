Zeki Çelik coştu, Lille farka koştu

06 Mart 2022 Pazar, 21:21

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Lille ile Clermont karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille, 4-0'lık skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jonathan Bamba, 71. dakikada Jonathan David, 84. dakikada Zeki Çelik ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı.

Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol 1 asistle oynadı. Burak Yılmaz ise 73'te oyuna dahil oldu.

Lille bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 42'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Clermont ise 28 puanda kaldı.

Lille, gelecek hafta St. Etienne'i ağırlayacak. Clermont ise sahasında Lorient'i ağırlayacak.