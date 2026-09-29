Zeki Çelik'ten İtalya maçı açıklaması: 'Bu skoru beklemiyorduk'

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, alınan skordan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek karşılaşmanın böyle sonuçlanmaması gerektiğini söyledi.

"BU SKORU BEKLEMİYORDUK"

Zeki Çelik, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz. Böyle oynamamamız lazımdı. Biz kaliteli futbolcularız. Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı."

"İTALYA NE KADAR İYİ OLSA DA..."

İtalya'nın güçlü bir takım olduğunu belirten Zeki, buna rağmen sahalarında alınan 4-1'lik yenilginin kabul edilemez olduğunu söyledi:

"İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı. Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."