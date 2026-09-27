Zeki Çelik'ten Kenan Yıldız ve Bursaspor açıklaması!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde milli futbolcu Zeki Çelik, rakip takım, Bursa'da oynanacak maç ve Kenan Yıldız'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN BURADAYSAM BURSASPOR SAYESİNDE"

İtalya Milli Takımı'nın performansını değerlendiren Zeki Çelik, rakiplerinin disiplinli ve sistemli bir takım olduğunu belirtti.

Zeki Çelik, "İtalya iyi bir takım ama bu ara iyi gitmiyorlar. Onlar da bunun farkında. İtalya'da oynadığım sürede çok disiplinli ve sistemli olduklarını gördüm. Yarın bize zorluk çıkaracaklar. Duran toplara da dikkat edip yarınki maçı inşallah kazanırız" dedi.

Bursa'da maça çıkacak olmasının kendisi için özel olduğunu ifade eden Çelik, Bursaspor'a da teşekkür etti.

Çelik, "Bursa'da 8 sene oynadım. Bugün buradaysam Bursaspor sayesinde. Her zaman bu statta oynamanın hayalini kurdum. Taraftarlarımız her zaman çok iyi. Bütün arkadaşlarım mest oluyor. Bursa çok güzel bir yer" diye konuştu.

"JUVENTUS ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Juventus'ta forma giymesine ilişkin de konuşan Zeki Çelik, burada edindiği tecrübeleri milli takımdaki arkadaşlarına aktardığını söyledi.

Zeki Çelik, "Juventus'ta olduğum için mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Oradaki tecrübelerimi buradaki arkadaşlarıma aktarıyorum" ifadelerini kullandı.

"KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer almaması hakkında da konuşan Çelik, genç oyuncunun yokluğunun kendilerini etkilediğini ancak diğer oyuncuların bu boşluğu kapatmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti.

Zeki Çelik, "Kenan'ın bir sakatlık süreci var. Buraya gelmediği için üzgün. Çok kaliteli bir oyuncu, takımda olmayışı bizi etkiliyor ama diğer takım arkadaşlarım elinden geleni yapıp o boşluğu kapatıyor" dedi.