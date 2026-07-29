Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeki Yavru'nun yeni adresi resmen belli oldu!

Zeki Yavru'nun yeni adresi resmen belli oldu!

29.07.2026 00:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Zeki Yavru'nun yeni adresi resmen belli oldu!

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Samsunspor ile yolları ayıran 35 yaşındaki sağ bek Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursaspor, tecrübeli oyuncu Zeki Yavru ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki Zeki Yavru ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

RESMEN AÇIKLANDI

Açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Zeki Yavru" ifadesine yer verildi.

Image

İlgili Konular: #Bursaspor #transfer #Zeki Yavru

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse... Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Hearts'ı 2-0 mağlup ederek üst tura çıkan ekip oldu. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz ile eşleşecek.
Fatih Karagümrük Manolis Siopis'i kadrosuna kattı!
Fatih Karagümrük Manolis Siopis'i kadrosuna kattı! TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Yunan oyuncu Manolis Siopis'i renklerine bağladı.
Arda Güler'den skora katkı: Real Madrid farklı kazandı!
Arda Güler'den skora katkı: Real Madrid farklı kazandı! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, hazırlık maçında karşılaştığı Leganes'i 4-1 mağlup etti.