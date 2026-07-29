Zeki Yavru'nun yeni adresi resmen belli oldu!

Bursaspor, tecrübeli oyuncu Zeki Yavru ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki Zeki Yavru ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
RESMEN AÇIKLANDI
Açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Zeki Yavru" ifadesine yer verildi.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Bursaspor, tecrübeli oyuncu Zeki Yavru ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki Zeki Yavru ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Zeki Yavru" ifadesine yer verildi.