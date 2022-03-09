Zeljko Obradovic'den savaş sitemi! "Benim ülkem bombalandığında..."
Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Obradovic, "1999'da benim ülkem bombalandığında insanların bu şekilde reaksiyon gösterdiklerini ve konuştuklarını görmedim" dedi.
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan durum için gelen soruya cevap verdi.
Sporx'in haberine göre, şu an Partizan'da görev yapan Sırp antrenör, Litvanyalı bir gazetecinin, birçok antrenörün Ukrayna'daki durum için yorum yaptığını kendisinin neler düşündüğü şeklinde gelen sorusuna, "Bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Hayatta böyle şeylerin olduğunu ilk kez görmüyoruz. 62 yaşındayım ve olan birçok şeyi hatırlıyorum. 1999'da benim ülkem bombalandığında insanların bu şekilde reaksiyon gösterdiklerini ve konuştuklarını görmedim. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da da durum aynıydı... O zaman insanlar konuştu mu? Bir insan olarak tabii ki her zaman savaşa karşıyım. Eğer bir insan bile savaşta hayatını kaybederse korkunç bir şeydir, bu çok açık" şeklinde cevap verdi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Kripto paralarda hızlı yükseliş
- İstanbul Havalimanı'nda operasyon
- Yeni aşıdan SARS-CoV-2 ve gribe karşı ikili koruma
- Engelli çocuğa şoförün tepkisi ‘pes' dedirtti
- Kökkılınç: Kadın politikaları kadınlarla belirlenmeli
- Domenec Torrent'in Barcelona planını hazırladı...
- İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı
- Altın yükselişe geçti
- Sezon rekoru galibiyeti getirdi!