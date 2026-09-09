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Zeynep Mestan kimdir? Turgutluspor teknik direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, nereli?

Zeynep Mestan kimdir? Turgutluspor teknik direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, nereli?

9.09.2026 16:53:00
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Haber Merkezi
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Zeynep Mestan kimdir? Turgutluspor teknik direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, nereli?

Turgutluspor, 2026-2027 sezonunda teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan’ı getirdi. Kulüp tarihinin erkek futbol takımındaki ilk kadın teknik direktörü olan Mestan’ın yaşı, memleketi ve futbolculuk kariyeri merak konusu oldu. Peki, Zeynep Mestan kimdir? Turgutluspor teknik direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, nereli?
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Zeynep Mestan, Turgutluspor’un yeni teknik direktörü olarak gündeme geldi. Daha önce kadın futbol takımlarında forma giyen genç teknik adam, Turgutluspor’un başına geçerek kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Peki, Zeynep Mestan kimdir? Turgutluspor teknik direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, nereli?

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ZEYNEP MESTAN KİMDİR?

30 Temmuz 2004 doğumlu 22 Yaşındaki Zeynep Mestan, Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu. Genç çalıştırıcı kulüp binasında düzenlenen törenle imza attı.

Kulüp tarihine geçen İzmir doğumlu Zeynep Mestan yeşil sahalara ilk kez 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor formasıyla çıkıp, ardından sonraki yıllarda Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ile Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giydi. Şirketleştikten sonra 2025 yılında 3'üncü Lig'den düşen Turgutluspor geçen sezon da Süper Amatör Lig'e gerilemişti. Kırmızı-siyahlı ekip maçlarını ilçede 12 bin kapasiteli UEFA standartlarındaki yeni stadında oynuyor.

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