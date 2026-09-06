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Zeynep Sönmez ABD Açık çiftlerde 3. tura çıktı!

Zeynep Sönmez ABD Açık çiftlerde 3. tura çıktı!

6.09.2026 23:40:00
Güncellenme:
AA
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Zeynep Sönmez ABD Açık çiftlerde 3. tura çıktı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, ABD Açık çift kadınlarda isimlerini 3. tura yazdırdı.
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Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda 3. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 2. tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

İlk seti 6-1 kaybeden Zeynep ile Maria, 2. sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı.

Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3. turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşılaşacak.

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